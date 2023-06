26enne della Valle Elvo in trasferta nel novarese nei guai per detenzione di sostanze stupefacenti

In giovane di 26 anni residente in Valle Elvo, è stato fermato dai Carabinieri di Fara Novarese, ed è tato trovato in possesso di cocaina e eroina.

Il fatto è successo domenica 4 giugno a Carpignano.

Per il giovane è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.