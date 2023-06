Dal film "La storia infinita", protagonista ancora una volta l'ex funicolare, di nuovo in panne

Ci risiamo: sono giorni che i residenti segnalano che l'ex funicolare che collega Biella piano con il Piazzo non funziona. A volte va, a volte no. E di cartelli che segnalano guasti o interruzioni per qualche motivo, non ce ne sono.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, l'ascensore è stato fermo per l'intera mattinata, ha ripreso a funzionare solo verso mezzogiorno. Sabato 3 giugno, il giorno seguente, alla mattina funzionava e non andava invece al pomeriggio, con grande disappunto di commercianti e residenti.

Ennesimo disservizio oggi 7 giugno: di prima mattina l'ex funicolare era ferma, ora funziona, a metà, nel senso che funziona solo una cabina.

Che si tratti di manutenzione? Il Comune sostiene di no.