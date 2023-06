“Autogiro d’Italia 2023”, attenzione a come cambia la viabilità a Biella

In occasione della manifestazione denominata “Autogiro d’Italia 2023” in programma domani, giovedì 8 e venerdì 9 giugno 2023, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli al seguito della manifestazione chiaramente identificabili e taxi (punto C), dalle ore 12 di giovedì 8 alle ore 14,00 di venerdì 9 giugno, nelle seguenti aree:

a) piazza Vittorio Veneto, lato ovest;

b) piazza Vittorio Veneto nord;

c) via Lamarmora, carreggiata nord, stalli di sosta disco orario.

Venerdì 9 giugno, dalle ore 7,00 alle 13,00 il divieto di sosta varrà nelle seguenti aree: piazza V. Veneto est; viale Matteotti, carreggiata sud, da Piazza v. Veneto e via Repubblica; viale Matteotti, comprensivo di area di sosta ricompresa tra viale Matteotti e via Cernaia, da via Repubblica a viale Carducci; viale Carducci, da viale Matteotti a via Marconi; via Bertodano, carreggiata nord, da via Repubblica a Piazza V. Veneto est.

Sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto residenti e titolari posto auto interno, veicoli al seguito della manifestazione e mezzi di soccorso in emergenza, in piazza Vittorio Veneto nord dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di giovedì 8 e dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di venerdì 9 giugno.

Venerdì 9 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio della manifestazione, verrà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto veicoli al seguito della manifestazione e mezzi di soccorso in emergenza nel seguente percorso:

• piazza Vittorio Veneto est, viale Matteotti, carreggiata sud (da piazza Vittorio Veneto a via Repubblica), rotatoria via Repubblica/Matteotti, viale Matteotti (da via Repubblica a viale Carducci), viale Carducci (da viale Matteotti a via Marconi), via Marconi (da viale Carducci alla rotatoria con via Serralunga/Cernaia), parziale passaggio nella rotatoria con via Cernaia, via Cernaia, via Repubblica (da via Cernaia a via Bertodano), via Bertodano carreggiata nord (da via Repubblica a Piazza V. Veneto est), Piazza V. Veneto est.

Venerdì 9 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 saranno istituite la sospensione della ZTL di viale Matteotti, tratto tra via Volpi e via Italia e di Via Italia tratto tra via XX Settembre/Gramsci e Viale Matteotti; e il doppio senso di marcia in via Italia, tratto tra viale Matteotti e via Gramsci/Settembre.