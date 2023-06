Ottima prestazione per i portacolori della Rally & Co a Rubbino di Solignano (Foto doppiafrizione. It)

Ottima prestazione per i portacolori della Rally & Co a Rubbino di Solignano in occasione della 3° tappa del campionato italiano velocita' fuoristrada. Grande gara per Alberto Gazzetta e Denis Cortese che bordo della loro Ford fiesta proto agguantano una splendida terza posizione assoluta terzi di gruppo b e primi di classe B1 con la soddisfazione di aver siglato il 2° tempo assoluto nella prima prova speciale.

Decima piazza e secondo posto in classe B2 ,che poteva essere migliore ,per Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza che a bordo della loro Jeep wrangler hanno da recriminare la scorrettezza di un concorrente, che raggiunto in prova non ha consentito loro il sorpasso attardando il duo valsesiano di almeno 2 minuti che hanno pesato nella classifica finale.

Come sempre velocissimi a bordo della piccola suzuki Jimny Paolo Gazzetta e Francesco Foglia all'arrivo in 11° posizione assoluta e vittoria in gruppo N , una gara la loro esente da problemi anche se la pista infangata ha reso la guida molto impegnativa per il giovane driver di Valdilana. Prossimo appuntamento di campionato il 1 e 2 luglio per il trofeo citta' di Sassello.