Le gare podistiche della settimana a Biella e nel Biellese

Giovedì 8 giugno a Sordevolo si corre per la 36a edizione del Giro Podistico, Trofeo Pasquale Leonardi. Il ritrovo è presso sede degli Alpini alle ore 18.00. Partenza ragazzi ore 19.30, partenza competitiva adulti 20,00, partenza non competitiva ore 20,10. Preiscrizioni (fino alle ore 24 del 05/06/23) presso l’indirizzo email:sordevolese@gmail.com

Il percorso gara è interamente su asfalto. La partenza sarà in contemporanea per tutti. La gara si svolgerà con qualsiasi tempo, giovanili(0-14 anni)1 giro 600 mt circa; 1 Giro Non competitiva km 3,600; 2 Giri Donne competitiva km 7,200; 2 Giri Uomini competitiva km7,200.

ISCRIZIONE: (filtrate tramite archivi FIDAL)Gara competitiva euro 8 con premio partecipazione. Per iscrizioni last minute presentare la ricevuta del tesseramento 2023. Gara non competitiva 3 euro Gara ragazzi è non competitiva con iscrizione gratis e premio a tutti. E' gradita la preiscrizione.

PER INFORMAZIONI: MAGLIOLA Pietro 320.6795274 sordevolese@gmail.com

Sabato 10 giugno è in programma a Biella la XXXIV edizione della Strabiella, la corsa su strada non competitiva e la camminata ludico motoria organizzata dalla Croce Rossa di Biella.

Il percorso di 6 km si snoderà lungo le vie del centro cittadino e la partenza avverrà alle ore 20 dalla sede di Via Quintino Sella, 61, mentre per i bimbi è in programma il mini-giro su una distanza dai 300 ai 900 metri in base all’età e che partirà alle ore 19. Al termine della manifestazione sarà previsto un rinfresco per tutti i partecipanti. La quota di partecipazione è di 7 euro per gli adulti e di 3 euro per i bambini e il ricavato servirà a finanziare i progetti del Comitato sul territorio.

L'appuntamento è quindi per sabato 10 giugno dalle ore 14 alle 20 per le iscrizioni presso la sede di Via Quintino Sella per poi attendere le due partenze, quella delle 19 per i più piccoli e alle 20 per gli adulti. Per maggiori informazioni Paolo al 3387938456 o Giuseppe al 3478832894.

Domenica 11 si corre in Valdilana con la 12° Trail Oasi Zegna. LA MANIFESTAZIONE REGIONALE DI : TRAIL MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE 3 PROVA GRAN PRIX PIEMONTE Approvazione Fidal Piemonte n° 196/Trail/2023

POSSONO PARTECIPARE: Tesserati fidal Enti di Promozione Sportiva: firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico) Possessori di RUNCARD: (presentare tesserino e visita medica) nati nel 2005 e precedenti per la prova da 15 Km e i nati nel 2003 e precedenti per le altre prove

PERCORSO Km. 75KM - 40 KM - 15 KM (Competitive) - 15 Km (Non Competitiva)

DISLIVELLO 4500 - 2000 - 750 % asfalto 2 %

ISCRIZIONI: Gara Competitiva da effettuare: senza SIGMA: ATTRAVERSO SITO WWW.WEDOSPORT.NET presentando copia del cartellino o la lista del tesseramento online comprovante la validità del tesseramento fino alle 24:00 del 07/06/2023

Quota €. 65 EURO - 45 EURO - 30 EURO Non Competitiva da effettuare: senza SIGMA: ATTRAVERSO SITO WWW.WEDOSPORT.NET presentando copia del cartellino o la lista del tesseramento online comprovante la validità del tesseramento fino alle 24:00 del 07/06/2023

Possibili iscrizioni sul posto il giorno 11/06/2023 fino alle ore 09:00, Quota €. 30 euro

RITROVO ore 4:00 presso CENTRO ZEGNA - LOCALITA’ TRIVERO - VALDILANA, PARTENZA ore 4:30 - 8:00 - 9:30 PREMIAZIONI ore 14:00 PER 15 KM A Seguire in base agli arrivi per le altre distanze.

Organizza TRAILRUNNING VALSESSERA, per info Cell. 3407702486 Andrea Fiori