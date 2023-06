Degustazioni, golf, gare e tornei al GC Cavaglià FOTO

Oltre 80 partecipanti hanno animato domenica al GC Cavaglià il 1° Trofeo Hotel Marina Viverone (18 buche Stableford, 3 categorie), new entry del nostro calendario e gara valida come annuale sfida Interclub con il Golf Club svizzero di Verbier. Il match a squadre è stato vinto dai padroni di casa per 376 a 341.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Rohan Jay Silva Cavaglià 32, 1° Netto Maxim Weber Verbier 37, 2° Netto Marco Librasi Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Lorenzo Paravella Cavaglià 39, 2° Netto Gianfranco Scoppettone Royal Park Roveri 38. 3a categoria: 1° Netto Pierfrancesco Radaelli Cavaglià 43, 2° Netto Antonella Cavagna Cavaglià 37. 1° Ladies Maria Jose' Delfino Cavaglià 35. 1° Verbier Pierre Andre Leuba 37. Interclub Cavaglia' B. Verbier 376-341.

Degustazioni e golf sabato al Gc Cavaglià con la gara Vitivinicola Pier (18 buche Stableford, 3 categorie). Premiati. 1a categoria: 1° Netto Stella Vittoria Colombo Milano 39, 2° Netto Cedric Dupertuis Verbier 35. 2a categoria: 1° Netto Jan Maria Rene De Meyer Settimo 39, 2° Netto Ferruccio Zattarin Colonnetti 37. 3a categoria: 1° Netto Sergio Protti Cavaglià 44, 2° Netto Sandro Rech Crema 41. 1° Ladies Eva Schwoeller Verbier 34. 1° Seniores Pier Luigi Crotta Tenuta Castello 39. 1° Lordo Stahejeff Nick Verbier 25.

Settimana ricca di eventi al Golf Club Cavaglià. Giovedì si giocherà la “Pro- Am del Venticinquennale” precedentemente rinviata per maltempo. Alla gara sono attese una ventina di team capitanate da un professionista della Pgai e composte da 4 dilettanti. Si giocherà sulla distanza di 18 buche (punteggio medal) con formula 2 score validi su 5. Sabato tra sport e festa con Il ritorno della Top Race, uno degli appuntamenti clou del calendario, che di fatto inaugurerà la stagione estiva. La competizione a squadre si giocherà con formula pro-am (18 buche, validi 2 score su 4). A seguire grigliata e open bar in piscina con intrattenimento musicale.

Domenica si disputerà il classico Trofeo Monterosa (18 buche, Stableford). Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 segreteria@golfclubcavaglia.it