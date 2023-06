Asd Skating Biella sbanca tutto

Nel week end appena passato le atlete dell’asd Skating Biella sono state impegnate su due fronti: le agoniste al Palapajetta di Biella nei regionali Uisp, mentre il corso dell’avviamento è stato impegnato a Milano al primo trofeo promozionale intitolato alla memoria di Carlo Fadda.

Al Palapajetta la prima atleta a calcare il parquet casalingo è stata Sofia Riberno nella categoria F1D, pattina molto bene, con sicurezza e determinazione e nessuna atleta riesce a spodestarla dal gradino più alto del podio, buona gara anche per la compagna Siria Foglia Parrucin che nella stessa categoria porta a casa una meritatissima medaglia d’argento; per le due atlete biellesi è stato un vero e proprio esordio sia nelle competizioni Uisp che in una categoria con maggiori difficoltà, entrambe entrano in pista concentrate e sicure delle proprie capacità e ciò le permette di lasciare alle loro spalle atlete che militano nella categoria già da tempo.

Nella categoria F1E, buona prestazione anche per Alessandra Monfrecola anche per lei un esordio nelle gare Uisp, che si aggiudica una meritatissima medaglia d’oro. Annarita Paraggio nella categoria F3C, non delude le aspettative, entra molto concentrata e per l’ennesima volta conquista pubblico e giuria arricchendo il suo medagliere con un altro oro. Lucrezia Recupero nella categoria F3D, pattina un ottimo disco di gara, divertendosi e divertendo il pubblico del palazzetto conquistando anche lei l’ennesima medaglia d’oro. Oro anche per Maria Elena Recupero, che pattina molto bene e nonostante non fosse perfettamente in forma conquista il gradino più alto del podio.

Al termine della giornata il “bottino” dell’ asd Skating Biella conta ben 5 ori ed 1 argento. Al primo “Memorial Carlo Fadda”, le atlete dell’avviamento seguono l’esempio delle compagne agoniste sbancando anche loro la gara nella cittadina milanese. Medaglia d’oro per: Ginevra Auletta, Mia Damiano e Elena Andreatta. Medaglia d’argento per: Noemy Bullo e Rebecca Albanese. Medaglia di bronzo per Isa Vaglio. Quarta posizione per Vittoria Cresta. Quinta posizione per: Michela Andreatta e Sveva Taddei.

Sia gli allenatori che la dirigenza sono molto soddisfatti dei risultati ottenuti, adesso si sta già lavorando per i campionati Nazionali Msp che si terranno dal 21 al 25 giugno all’RDS Stadium di Rimini, a tal proposito la società ha già organizzato una stage con il responsabile nazionale Msp in modo da permettere a tutte le atlete biellesi di arrivare nelle migliori condizioni tecniche all’appuntamento nazionale.