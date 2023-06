Alex Botezatu, giovanissimo Bi Roller vince la maglia Canguro CNO

Si è svolto nel week end appena concluso il Trofeo Brioni di pattinaggio velocità a Bellusco che rientra nel circuito CNO e che ha coinvolto gli atleti Bi Roller di tutte le categorie, regalando belle soddisfazioni e risultati importanti.

Il sabato pomeriggio hanno gareggiato gli atleti delle categorie Allievi, Junior e Senior e la domenica i più piccoli, Giovanissimi ed Esordienti al mattino e Ragazzi al pomeriggio. La più bella soddisfazione l’ha portata a casa il più piccolo del pattinatori Bi Roller, Alex Botezatu, categorie Giovanissimi che ha svolto due ottime gare raggiungendo un 18° posto nella destrezza e un 22 nella gara lunga di 5 giri che gli hanno fruttato il 18° posto in combinata e, soprattutto, la conquista dell’ambitissima e bellissima maglia da Canguro che viene assegnata all’atleta di ogni categoria che fa il maggior balzo in avanti in classifica rispetto alla gara precedente.

Alla prossima gara di Cantù, Alex gareggerà indossando la maglia da Canguro.Bravissimi anche Stefano Minichiello e Cristian Crovella, categoria Esordienti, che superata l’emozione della gara di destrezza che ha ad entrambi giocato un brutto scherzo causando l’errore nel percorso, hanno poi corso bene la gara lunga di 8 giri. Per i più grandi, belle soddisfazioni anche per Andrea Mazzola, categoria Ragazzi, che ha gareggiato con grinta guadagnando la finale nella gara lunga 3000 metri a punti e chiudendo in 20° posizione; 25° posto in classifica invece nella gara sprint. Per la categoria Allievi, ottima prestazione di Annibale Sangiorgi che ha conquistato un 7° posto in classifica nella gara sprint 500 metri e un 11° posto nella gara lunga 5000 mt a punti.

Buon 12° posto nella lunga per Michele Rocchetti, pari categoria e interessanti risultati anche per le due atlete della categoria Junior: Dora Ferretto 13 nella 5000 a punti e 15 nella 500 mt; e per Susanna Rocchetti 14° in entrambe le gare. Bellusco ha rappresentato oltre che una gara anche un momento di allenamento molto importante in vista dei Campionati Italiani Pista che coinvolgeranno gli atleti Junior e Senior e si svolgeranno il prossimo fine settimana, tra venerdì 9 e domenica 11 giugno a Pollenza. In questi giorni il team composto da Susanna Rocchetti, Dora Ferretto, Saverio Valli e Achille Sangiorgi, appena rientrato dall’esperienza estera a Taipei, e capitanato dal coach Federica Ugliengo partirà alla volta della nuova destinazione di gara. In bocca al lupo agli atleti delle rotelle biellesi e grazie a Lauretana e Sellmat che sempre supportano il team nelle trasferte!