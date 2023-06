Raccolta firme a Valdilana e Valsessera per dire no all'invio di armi nei paesi in guerra

A Valdilana e in Valsessera prosegue l'attività del comitato costituito per raccogliere le firme necessarie per chiedere un referendum contro l'invio di armi nei paesi in guerra. In queste settimane sono stati allestiti stand a Ponzone (zona Conad), a Valle Mosso (zona Conad) e a Mosso (mercato del lunedì).

Si tratta di un'iniziativa nazionale che coinvolge migliaia di volontari in tutta Italia. Nuovi appuntamenti sono previsti mercoledì 7 giugno al mercato di Ponzone, giovedì 8 giugno al mercato di Pray, sabato 10 giugno nel piazzale dell'area commerciale (zona Coop) a Ponzone, sempre in orario 9-12.30 circa.