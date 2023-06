Bivio Pralungo-Tollegno, i consiglieri di minoranza: "Intervento non risolutivo"

In merito ai lavori al bivio tra Pralungo e Tollegno i consiglieri di Pralungo Grazia PRINA CERAI, Claudio BISOGLIO e Marco GANNI di Progetto per Pralungo -S. Eurosia – Valle, sottopongono ai cittadini una riflessione

"L’incrocio tra le Strade Provinciali che da Biella portano a Pralungo e Tollegno (località bivio) era ormai da molti anni in attesa di una sistemazione a seguito dei ripetuti incidenti che hanno coinvolto veicoli in entrata e uscita da Pralungo e quelli in uscita da Tollegno - scrivono - . La causa della pericolosità dell’incrocio andava principalmente ricercata nella scarsa visibilità, verso Pralungo, per i veicoli in immissione provenienti da Tollegno e nell’eccessiva velocità dei veicoli provenienti da Biella diretti a Pralungo e di quelli provenienti da Pralungo diretti a Biella. La località in oggetto ricade completamente nel territorio comunale di Pralungo ma interessa l’intersezione di due strade provinciali e ha ripercussioni in materia di sicurezza sia per il Comune di Tollegno che per quello di Biella. Già la precedente Amministrazione Comunale di Pralungo si era fatta parte zelante nella ricerca di collaborazione sia con la Provincia di Biella che con i Comuni di Tollegno e Biella al fine di concordare un progetto di intervento cofinanziato dai diversi Enti interessati. La realizzazione di tale progetto prevedeva una spesa di circa 80.000€ e prevedeva anche la costruzione di un parcheggio. Il progetto è rimasto non finanziato per diversi anni e molti incidenti si sono verificati in questo punto di snodo. La mancata prosecuzione della ricerca di intesa con Provincia e Comuni confinanti ha causato la revisione del progetto riducendone di fatto l’efficacia e comportando un esborso di € 55.000,00 a carico del solo Comune di Pralungo in luogo del progetto originario di circa € 80.000,00 da suddividere tra i quattro Enti interessati".

Per i consiglieri: "L’intervento eseguito non ha alcun effetto sulla diminuzione della velocità dei veicoli in entrata e uscita da Pralungo, causa principale degli incidenti già occorsi. La canalizzazione realizzata per i veicoli diretti verso Tollegno ha sì ridotto la velocità degli stessi, che non è stata comunque mai causa di incidenti nell’incrocio, ma ha complicato la circolazione ed è anche causa di difficoltà di passaggio per i mezzi pesanti diretti soprattutto nella zona industriale del Comune di Tollegno. Di fatto il costoso intervento realizzato sembra ver peggiorato la situazione della viabilità e della sicurezza dell’incrocio".

I Consiglieri Comunali Grazia PRINA CERAI, Claudio BISOGLIO e Marco GANNI concludono il loro scritto chiedendosi: "Se si sia valutato che un intervento di notevole portata economica (€ 55.000,00 a totale carico del Comune di Pralungo) pare si stia rivelando non risolutivo per la problematica da affrontare se non addirittura peggiorativo per le considerazioni precedentemente esposte".