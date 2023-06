La Camminata Camandonina 2023 per la comunità di Isiolo in Kenya

Invitiamo tutti a unirsi a noi l’8 luglio prossimo per la V° edizione della Camminata Camandonina world edition. Il ricavato sosterrà il progetto di assistenza sanitaria materno-infantile della comunità di Isiolo in Kenya.

Le iscrizioni saranno aperte sul nostro sito web www.fondazionemariabonino.it. a partire dal 6 giugno e verranno chiuse il 7 luglio. Partiremo alle 9.30, a Camandona, dal Piazzale del Santuario del Mazzucco dove c’è un comodo parcheggio. Chi deciderà di partecipare all’ultimo momento si potrà iscrivere la mattina stessa a Camandona. Chi, invece, non vive a Biella o l’8 luglio avrà altri impegni, potrà correre, camminare o fare nordic walking dove vuole e con chi vuole nei giorni successivi fino al 20 luglio. Anche in questo caso le iscrizioni si chiuderanno il 7 luglio.Spediremo a casa di tutti gli iscritti il pacco gara con la t-shirt da indossare durante la Camminata Camandonina.

«Chi partecipa alla Camminata Camandonina trascorre ore piacevoli camminando su sentieri di montagna accessibili a tutti ma, soprattutto sostiene insieme a noi la comunità di Isiolo, in Kenya» afferma Paolo Bonino, presidente della Fondazione Maria Bonino «nella regione la maggior parte delle strutture sanitarie pubbliche non è adeguatamente attrezzata e il personale sanitario è poco preparato. La distanza tra i villaggi e l’ospedale rende difficile l’accesso ai servizi essenziali per la cura di malattie diffuse nei bambini come la diarrea, la malnutrizione acuta, le malattie respiratorie. Il progetto che sosteniamo garantisce assistenza sanitaria alle mamme, prima e dopo il parto, e ai bambini grazie a una clinica mobile, che raggiunge le 30 famiglie entrate nel programma. Nei villaggi in cui vivono non ci sono strutture mediche e la maggior parte delle persone non può sostenere i costi per il trasporto in ospedale e per le cure mediche».

Tra gennaio e maggio 2023 sono stati assistiti 113 bambini e 30 mamme con il monitoraggio della crescita e della salute, la somministrazione di compresse per la sverminazione nei bambini di età superiore a 1 anno e la consegna di integratori di vitamina A; l’educazione all’igiene, l’educazione nutrizionale e la consegna di farina di mais, farina per porridge, riso, olio da cucina e fagioli. Invitiamo i partecipanti a scattare fotografie, a postarle con l’#camminatacamandonina oltre che a inviarle a info@fondazionemariabonino.it. Le pubblicheremo sul sito web e faremo un video della V edizione della Camminata Camandonina.

La Camminata Camandonina è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ringraziamo fin d’ora, e ha il patrocinio del Comune di Camandona e di Atl Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli.