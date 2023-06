Al Vandorno di Biella ritorna il mercatino d'estate

Ritorna al Vandorno l’edizione estiva del mercatino dell’antiquariato minore e del vintage, per riaprire le porte durante i seguenti tre fine settimana di giugno: il 10/11, l’17/18 e infine il 24/25.

Si svolge presso il salone della Cooperativa del Vandorno, al n. 3 di Strada Cantone Ramella Gal, al sabato dalle ore 14,30 alle ore 18,30 - alla domenica dalle ore 10,00 alle 12.30 e 14,30 alle ore 18,30. Il mercatino si presenta, come sempre, con novità assolute. Nell’ampio locale coperto (l’iniziativa si terrà con qualsiasi condizione meteo) saranno messi in bella mostra lenzuola, telerie, filati, asciugamani, tovagliato, vasi e vasetti, libri e dischi, mobili, quadri e soprammobili.

E ancora: accessori per la cucina, bicchieri, piatti, tazze, teiere, caffettiere, caraffe, peltri, vassoi e servizi, oggettistica in legno, ceramica e vetro, gioielli, borse e accessori, abiti e minuzie di ogni tipo. Nel salone gli appassionati del genere si troveranno immersi in un’atmosfera molto particolare, carica di ricordi e di sentimenti antichi, che parlano di amorevolezze per la casa e di squisita attenzione per l’accoglienza. L’iniziativa è benefica, sostenuta dalle volontarie e dagli amici della Casa per Anziani. Tutti i ricavi, infatti, saranno devoluti alla casa di riposo del Vandorno costruita e gestita dalla locale società cooperativa.