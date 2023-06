Pollone: Piacenza 1733 incontra gli stakeholder in un ambiente privilegiato

Per un'azienda di livello internazionale è quanto mai importante mantenere un sano rapporto con tutti quegli individui, gruppi od organizzazioni direttamente coinvolti da quello che accade al suo interno e che hanno un ruolo attivo nel concorrere al suo successo, ovvero gli stakeholder.

Fratelli Piacenza 1733 per mantenere ottimi rapporti e sempre con un occhio di riguardo al giusto equilibrio tra innovazione e tradizione, ha organizzato un confronto con stakeholder, nel parco Felice Piacenza. Una passeggiata, conclusa con un ristoro all'interno del parco alle quale hanno preso parte anche il brand manager Vasiliy Piacenza, il padre Carlo, Amministratore delegato dell'azienda, Guido, che dopo anni in azienda ha dedicato tutta la sua vita alla tutela della Riserva Naturale Speciale Parco Burcina “Felice Piacenza” e il figlio Felice responsabile Della Fondazione Piacenza e progetti speciali.

“E' stato un momento positivo in un contesto particolare – commenta Vasiliy Piacenza - , che ci ha permesso di fare in modo che il rapporto con gli stakeholder sia sempre più importante”.Il periodo dell'anno in cui organizzare questo incontro al parco non è stato scelto a caso: infatti chi ha partecipato ha potuto ammirare il parco nel suo periodo di maggior splendore.