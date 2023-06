Indagine industria manifatturiera, Biella è il miglior risultato dell'Alto Piemonte

Nel trimestre gennaio-marzo 2023 la congiuntura industriale ha registrato un incremento lievemente positivo per le province dell’Alto Piemonte, con la sola eccezione di Novara, che evidenzia una flessione sia della produzione sia del fatturato rispetto al primo trimestre 2022. Nel dettaglio Biella, con un incremento del +1,2% sul fronte della produzione, evidenzia il miglior risultato a livello di quadrante, seguita dalla provincia di Vercelli (+1,1%) e dal Verbano Cusio Ossola (+0,6%), mentre Novara segna un calo del -3,4%.

Leggermente superiori i dati sul fatturato: Vercelli registra un +3,1%, Biella un +1,5%, il Verbano Cusio Ossola +1,2% mentre anche in questo caso Novara riscontra una flessione, pari al -1,3%. I risultati, fatta eccezione per Novara, risultano pressoché allineati ai dati dell’intero contesto piemontese, con una media regionale del fatturato pari al +3,7% e una media della produzione che si attesta al +1,4%, incremento sostenuto dalla buona performance di Torino (+3,4%) grazie alla tenuta del comparto automotive. Tornando al quadrante, l’indagine del primo trimestre 2023 ha visto complessivamente coinvolte 679 imprese, per un totale di oltre 24.200 addetti e un fatturato che supera gli 8,7 miliardi di euro.

«Nel primo trimestre 2023 l'industria locale evidenzia complessivamente un ridimensionamento dei volumi di produzione, ancora caratterizzato dagli alti costi dell’energia, che solo recentemente hanno visto una diminuzione, a cui si aggiungono i freni dell’inflazione e del costo del credito» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Il fatturato in generale tiene, anche in riferimento alla componente estera, mentre emergono flessioni sul fronte degli ordinativi che giungono dai mercati internazionali, un dato che risente della frenata dell’economia mondiale e il cui impatto andrà monitorato nelle prossime indagini, considerata la spiccata vocazione all’export del nostro comparto manifatturiero. Le imprese non possono essere lasciate sole ad affrontare la complessità di queste sfide – sottolinea Ravanelli – Occorrono urgentemente risorse per sostenere gli investimenti degli imprenditori sul fronte dell’innovazione e del capitale umano e per scongiurare il rischio di una stagnazione delle attività».

FOCUS BIELLA

Nel primo trimestre del 2023 il sistema manifatturiero biellese registra complessivamente un lieve aumento della produzione industriale, grazie al contributo del comparto della tessitura. In particolare nel periodo gennaio-marzo 2023 la variazione della produzione industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari al +1,2%, risultato poco al di sotto della media regionale, attestata al +1,4%. In un contesto di forte rallentamento a livello nazionale della produzione manifatturiera, Biella si colloca in Piemonte dietro alla sola Torino. Per il comparto tessile la tessitura presenta un dato performante (+15%), seguita a distanza dal finissaggio (+5,2%) e dalla filatura (+2,2%), con la meccanica che si attesta al +4,4%.

I soli comparti a chiudere in negativo sono le altre industrie tessili (-1,4%) e, in misura più evidente, le altre industrie manifatturiere (-3,5%). Per quanto riguarda le commesse, a livello generale gli ordinativi provenienti dal mercato interno risultano sostanzialmente stazionari (+1%), mentre emerge un dato globale negativo (-3,3%) per la domanda estera. Sul versante della domanda esistono forti differenze tra i comparti, con la filatura ed il finissaggio che continuano a prospettare margini di crescita anche sul fronte estero, almeno sul breve periodo, al contrario delle altre industrie manifatturiere e tessili. Deboli segnali per il fatturato, che aumenta di poco sia a livello totale (+1,5%) sia considerando il solo fronte estero (+1,3%).