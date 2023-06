Quaregna Cerreto: tamponamento a catena, una persona in ospedale, FOTO Mattia Baù

Un furgone è finito contro un'auto, che a sua volta è finita contro un'altra auto. Tamponamento a catena nel pomeriggio di oggi martedì 5 giugno a Quaregna Cerreto, lungo la centrale via Quintino Sella. Uno degli occupanti dei mezzi è stato portato in ospedale fortunatamente con codice verde.

Sul posto, oltre al 118, sono arrivati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, i Carabinieri e la Polizia Stradale per rilievi e viabilità che potrebbe essere ancora deviata.