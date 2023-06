Lutto in Valle Elvo per la morte del ragioniere Renato Chiappa

Lutto in Valle Elvo per la morte di Renato Chiappa, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 77 anni. Era un ragioniere stimato e apprezzato per le sue qualità umane e professionali.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 19, nella chiesa parrocchiale di San Nicolao, a Zubiena. Sempre qui avranno luogo i funerali alle 15 di domani, 7 giugno.