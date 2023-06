Lunedì di incidenti quello di ieri in provincia

Tamponamento ieri lunedì 5 giugno alle 7 a Candelo nel quale sono rimaste coinvolte due automobili. Alla guida dei mezzi c'erano due uomini, uno del 1998 e uno del 1994. Entrambi sono stati portati in pronto soccorso con una prognosi di pochi giorni. Ad occuparsi dei rilievi sono stati i Carabinieri.

Alle 8 c'è invece stato un incidente questa volta a Biella, tra via Delleani e via Aldo Moro, e a restare coinvolti sono stati un'automobile e un monopattino. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Biella. Sempre la Polizia Locale è intervenuta a Biella alle 18 per un investimento di pedone.

I Carabinieri sono intervenuti alle 18,10 per un altro scontro tra auto questa volta a Vigliano: entrambi i mezzi erano marcianti, ma una delle parti coinvolte non voleva accordarsi per il Cid. Alla fine i militari hanno calmato gli animi e gli automobilisti hanno trovato l'accordo.