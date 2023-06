Caso Santimone, chiesta dal procuratore generale l'assoluzione per non aver commesso fatto (foto di repertorio)

Siamo alle battute finali del caso di Nicola Santimone che, da diversi anni, è al centro della cronaca locale. Dopo l'accoglimento dell'istanza di revisione del giudizio nei confronti dell'investigatore biellese, presentata a suo tempo dal suo legale Andrea Conz, il procuratore generale ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. La richiesta è giunta nel corso del processo di revisione in corso dinnanzi alla Corte d'Appello di Brescia.

Certamente una buona notizia per Santimone, accusato di corruzione e accesso abusivo di sistema d'indagine, a cui era seguita una condanna in Corte d'Appello, poi confermata in Cassazione. La difesa, sostenuta dall'avvocato Conz, aveva richiesto di rivalutare le condotte contestate a Santimone, alla luce di nuove prove attraverso l'attività di investigazione. Istanze inizialmente respinte dalla Corte di Milano, poi la Cassazione aveva annullato con rinvio la decisione.

Ora, si dovrà attendere la decisione della corte, prevista per il mese di ottobre. Se sarà esito favorevole, verrebbe annullata la condanna precedente. “È un'ottima notizia – commenta Santimone – ma nulla è stato deciso. Speriamo che la mia innocenza venga finalmente provata”.

