Biella: vuole prelevare in banca con i documenti scaduti e si accende una discussione

E' successo ieri lunedì 5 giugno a Biella, intorno alle 8,40: i Carabinieri sono intervenuti alla Banca di Asti in via Roselli per una persona che creava disturbo.

Un uomo intendeva infatti prelevare ma aveva i documenti scaduti. Il direttore ha quindi invitato il cliente a recarsi all'ufficio anagrafe del Comune di Biella per poi tornare con quelli in regola, ma l'uomo non l'ha presa bene ed è nato un diverbio.

I militari hanno portato la calma, il cliente ha potuto ugualmente prelevare ma è stato invitato nuovamente a tornare con i documenti in regola.