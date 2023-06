Biella, rondone alpino in difficoltà: dopo l'assistenza, è stato liberato in natura

Recuperato un rondone alpino in difficoltà tra le vie Italia e San Filippo di Biella nella mattinata di oggi, 6 giugno. Sul posto il personale preposto per la prima assistenza. In seguito, il volatile è stato liberato in natura nel vicino parco del Bellone.