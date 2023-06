Biella: 27 enne fermato alla stazione trovato in possesso di hashish. Arrestato

Durante l’ordinaria attività di controllo del territorio la Polizia di Stato di Biella ha tratto in arresto un giovane, 27 anni residente nella provincia di Torino, perché colto in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di vario genere.

Nei pressi della stazione ferroviaria, gli operatori della Squadra Volante decidevano di sottoporre a un comune controllo documentale il giovane, il quale, fin dalle prime fasi, appariva in stato di agitazione e nervosismo. A specifica domanda degli operatori se fosse in possesso di materiale illecito, il ventisettenne estraeva dalla tasca anteriore dei pantaloni una busta di plastica contenente due panetti di sostanza presumibilmente di tipo hashish dal peso, successivamente appurato, di circa 150 gr.

Vista la situazione si decideva di procedere mediante perquisizione personale, attività che sortiva esito positivo consentendo il ritrovamento nella tasca del pantalone di due involucri più piccoli contenenti rispettivamente 3.8 gr. di eroina e 0.3 gr. di cocaina. La perquisizione veniva successivamente estesa presso il domicilio del giovane, ove si aveva modo di rinvenire un ulteriore panetto contenente sostanza di tipo hashish dal peso di 45 gr., 7 involucri di sostanza di tipo marijuana dal peso di oltre 6 gr. e ulteriori involucri già confezionati di sostanza di tipo hashish, nonché materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.

Visto l’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti il giovane ventisettenne veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura ove, sentito il Sostituto Procuratore di turno, veniva tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzato allo spaccio e tradotto presso la Casa Circondariale di Biella in attesa dell’udienza.