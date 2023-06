Ancora piogge intense nel Biellese tra la prima serata di ieri e le prime luci dell'alba. Ancora una volta si sono registrate piante cadute in mezzo alla strada. Stavolta in alta Valle Elvo, tra i comuni di Netro e Torrazzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la rimozione degli alberi e la messa in sicurezza della strada.