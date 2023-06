Cristiano Gatti protagonista ad Overside Montecarlo con Elisabetta Gregoraci FOTO

Overside Montecarlo, Pop up & Fashion Event, si è tenuto il 15 maggio nel suggestivo salone Belle Epoque dell’Hotel Hermitage. La serata ha visto come protagonista Cristiano Gatti, che con Elisabetta Gregoraci, ha dato il via alla sfilata dei migliori brand italiani di lusso, anche attraverso una serie di interviste.

Le adesioni su invito hanno sorpreso gli organizzatori, che hanno visto partecipi più del doppio degli addetti ai lavori.L’idea dell’evento nasce dalla volontà di portare il Fashion made in Italy, all’attenzione internazionale e del Principato di Monaco. Nei giorni successivi, infatti, si sono tenuti i Pop up b2b e b2c, dove ogni brand ha potuto esporre, presso i saloni dell’Hotel de Paris, i propri design.

La sfilata dell’Hotel de Paris e le interviste all’Hotel Hermitage verranno trasmesse questa sera martedì 6 giugno, in tutta Italia, alle ore 21:30, su BomChannel al canale 68 del TDT.