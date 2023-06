Costruire cerniere educative, lo spazio 0-6 come spazio comunitario, tema in un seminario

Sabato 10 giugno (ore 9.00-13.00) presso Palazzo Ferrero di Biella (BI) si terrà un seminario rivolto al personale che lavora negli Asili Nido pubblici e privati e nelle Scuole d’Infanzia del Biellese.

In continuità con il seminario organizzato a novembre in collaborazione con il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia che ha consentito un approfondimento sugli Orientamenti Nazionali per i Servizi educativi per l’infanzia, adottati con Decreto Ministeriale 24 febbraio 2022 n. 43, questo secondo evento offrirà l’opportunità di riflettere operativamente sulla continuità 0-6.

Nella prima parte sarà data restituzione del percorso formativo realizzato in collaborazione con la prof.ssa Moira Sannipoli tra marzo e maggio dalle educatrici dell’infanzia delle organizzazioni aderenti al ‘Protocollo Nidi’ promosso dal Consorzio I.R.I.S. e con l’intervento della dr.ssa Paola Zonca si darà evidenza alla strategicità della formazione per la facilitazione della connessione tra nidi e scuole dell’infanzia e per la garanzia della qualità. Modera Laura Gallina del Coordinamento nidi. Nella seconda parte si entrerà nel vivo dell’operatività interistituzionale con l’avvio di una tavola rotonda che vedrà il coinvolgimento di un rappresentante dei dirigenti scolastici, di un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale, di un referente della Federazione Italiana Scuole Materne, della responsabile nidi del Comune di Biella (capofila del neo-nato Coordinamento Territoriale) e di un rappresentante del Terzo Settore aderente al Protocollo Nidi. Il moderatore Aldo Garbarini avrà il compito di facilitare il dibattito.

“L’esperienza del Comitato Nidi ha rappresentato un’importante opportunità per il Biellese, consentendo di lavorare su una formazione congiunta come strumento strategico per promuovere la qualità nei nidi e il raccordo tra organizzazioni del territorio – commenta il Presidente del Consorzio I.R.I.S. Marco Romano – Questa esperienza rappresenta un’ottima base perché il Coordinamento Territoriale, esperienza già presente in molte regioni d’Italia all’avanguardia in questo ambito, possa attecchire e crescere divenendo uno strumento di miglioramento dei servizi all’infanzia”.

La costituzione di Coordinamenti Pedagogici Territoriali è prevista dalla norma nazionale ed è funzionale all’attuazione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zero - sei. Il Coordinamento Pedagogico rappresenta pertanto una risorsa strategica per sostenere, a livello territoriale, l’importante attività svolta dai coordinatori pedagogici dei servizi educativi, facilitare la condivisione di saperi, e metodologie e costruire un pensiero condiviso tra educatori e insegnanti della Scuola dell’Infanzia. Il Coordinamento Pedagogico dell’Ambito Territoriale della Provincia di Biella è costituito ad oggi da ben 11 comuni: Biella (Ente capofila), Candelo, Cossato, Gaglianico, Graglia, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Ponderano, Valdilana e Vigliano, per un totale di 31 servizi 0-3 anni e 26 scuole dell’infanzia a gestione pubblica, privata, del privato sociale e di fondazioni. Educatori, Insegnanti, Responsabili di Servizio e Amministratori interessati possono iscriversi comunicando nome, cognome e organizzazione di appartenenza alla Mail: marcomartinetti@finis-terrae.org