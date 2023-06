Gaglianico si prepara al nuovo anno scolastico e cerca volontari per il Progetto “PEDIBUS”

L’Amministrazione Comunale di Gaglianico sta pensando di organizzare a partire da settembre, in coincidenza con l’inizio del nuovo anno scolastico, il “PEDIBUS”: uno scuolabus per pedoni grazie al quale i bambini potranno andare a scuola a piedi ed in gruppo guidati da 2 o più adulti.

La “salita”, ovvero l’entrata nel gruppo, avverrà presso apposite fermate in luoghi ed orari prestabiliti. «Inizialmente non si tratterà di un appuntamento quotidiano, per partire saranno fissate delle date a cadenza mensile che potranno essere intensificate in base alla risposta dei cittadini» dice Marianna Brocco, Consigliere con deleghe alla Scuola.

«Si tratta di un’idea che abbiamo in mente da tempo - spiega il Sindaco Paolo Maggia - ma che è stata messa in pausa a causa delle restrizioni dovute al Covid. Finalmente adesso possiamo partire con questo progetto a cui teniamo molto perchè consente ai bambini accompagnati e agli adulti accompagnatori di stare insieme vivendo il Paese. A questo proposito cerchiamo volontari adulti che abbiano voglia di mettersi in gioco dedicando qualche ora del loro tempo per realizzare insieme un altro pezzetto di quel “Buon Vivere” che è ormai il motto del nostro Comune. Stiamo contattando le Associazioni del Paese ma ci piacerebbe che questa iniziativa fosse abbracciata da tutti. Vi aspettiamo numerosi!».

Per tutti coloro che fossero interessati è sufficiente chiamare la Sig.ra Pandolfi Per adesioni: Comune di Gaglianico – Sig.ra Pandolfi - tel. 015.2546409 orario: 8.30-12.30 / 13.30-15.30