Electric Day di Nuova Assauto è alle porte e non puoi perderlo!

Il 10 giugno si avvicina a grandi passi, e con esso arriva l'atteso evento annuale dell'Electric Day organizzato dalla concessionaria Nuova Assauto di Gaglianico. Una giornata ricca di attività coinvolgenti che permetteranno a tutti di scoprire e sperimentare il mondo delle auto elettriche, nonché di immergersi in divertenti sport all'aperto. Con un'ampia gamma di opportunità per il divertimento e la conoscenza, questo evento promette di essere un'esperienza entusiasmante e sostenibile per tutti i partecipanti. Una delle principali attrazioni dell'Electric Day sarà la possibilità di provare la guida di auto elettriche all’avanguardia. I partecipanti avranno la possibilità di immergersi nel futuro della mobilità sostenibile, scoprendo di persona i vantaggi delle auto elettriche, come la silenziosità, l’incredibile comfort e la potenza immediata. Sarà un'occasione unica per fare un test drive e sperimentare l'emozione di guidare un’auto elettrica Ford, Hyundai ed MG.

Spazio anche allo sport tra E-bike e pickleball!

Ma l'Electric Day non si ferma alle auto elettriche. Gli amanti dello sport potranno cimentarsi in un'entusiasmante partita di pickleball grazie alla partecipazione di pala pickleball Piatto Biella, uno sport sempre più popolare che combina elementi di tennis, badminton e ping pong. I partecipanti potranno mettere alla prova la propria destrezza e divertirsi insieme, all'insegna dell'attività fisica e del divertimento. Per coloro che desiderano scoprire una nuova passione all'aria aperta, l'Electric Day offre anche l'opportunità di avvicinarsi al mondo delle bici a pedalata assistita. Infatti avrai la possibilità di prenotare un affascinante tour in bici elettrica, che permetterà ai partecipanti di esplorare le bellezze naturali della città in modo divertente e sostenibile. Il tour si svolgerà dalle 10:00 alle 12:00 e sarà necessario prenotarsi per assicurarsi un posto! Il percorso vedrà la partenza dai circolo del tennis I faggi e si svilupperà sulla famosa salita Pantani per poi attraversa lo stupendo Parco della Burcina. Il percorso è adatto a tutti!

Non importa se sei un appassionato di auto, un amante dello sport o un semplice curioso, l'Electric Day offre qualcosa di interessante per tutti. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le persone sull'importanza di un futuro sostenibile e mostrare loro le opportunità offerte dalle tecnologie elettriche. Non perdere l'occasione di partecipare a questa giornata indimenticabile. Unisciti a noi il 10 giugno presso il circolo del tennis I Faggi e lasciati coinvolgere dalle meraviglie dell'elettricità sostenibile e del divertimento all'aperto. Non vediamo l'ora di accoglierti all’Electric Day!

Per ulteriori informazioni sull'evento e per prenotare la tua partecipazione, visita il nostro sito web all'indirizzo nuovaassauto.com o contattaci al numero 3483291768.