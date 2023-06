E se facessimo Cuneo capitale del Piemonte?

Cuneo supera e batte Torino per reddito pro-capite, per numero di persone che lavorano, per più basso tasso di disoccupazione, per sopravvivenza delle imprese, per crescita del numero di abitanti. E l’elenco potrebbe continuare. Insomma, la provincia di Cuneo continua a tenere botta e a dimostrarsi più solida e ricca del capoluogo Torino e dei suoi territori.

I dati registrati dalla Camera di Commercio di Cuneo, peraltro, parlano molto chiaro. Il turismo in Granda nel 2022 è cresciuto del 30,1 per cento rispetto all’anno precedente; la disoccupazione è ferma al 3,7 per cento, anzi tra le difficoltà segnalate c’è quella di reperire - nel Cuneese - personale da assumere, in particolare quello specializzato.

Se l’anno scorso il Piemonte ha perso complessivamente 101mila abitanti (a Torino nei primi tre mesi del 2023 sono nati soltanto 1210 bambini contro i 14mila di dieci anni prima), nel Cuneese il numero di residenti è sceso soltanto di 6mila unità. Migliora, infine, il rapporto con l’estero sia per quel che concerne l’import che l’export.

Insomma, dati incontrovertibili e che ci fanno dire che forse è giunto il momento di spostare la capitale del Piemonte da Torino a Cuneo. Non parlo di strutture amministrative: il grattacielo della Regione resti pure lì, a Torino-Sud.

Ma è giunta l’ora che il presidente Cirio (d’altronde lui è un “langhetto”) e i suoi assessori, le istituzioni, le banche, insomma tutti coloro che operano in Piemonte, che organizzano eventi, che fanno informazione, ecc…. guardino con maggiore attenzione alla Provincia Granda piuttosto che sempre e solo a Torino. Che pare una città ferma, bloccata.