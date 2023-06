Casapinta: Uno "schiaffo" in faccia ai volontari che tanto fanno per riqualificare il paesino

Eppure la tariffa rifiuti si paga comunque, eppure i bidoni della differenziata ci sono e il Comune, insieme ai volontari, si prodigano per fare una giusta comunicazione sulla raccolta differenziata. Allora perchè porre nel degrado il comune in cui si abita? Questo è lo scenario che alcuni escursionisti capitati a Casapinta per percorrere i sentieri che portano al Lago delle Piane, si sono trovati davanti. La domanda è perchè così poco amore per casa propria, perchè non ci si impegna tutti insieme a tenere quel piccolissimo tranquillo territorio pulito. Forse chi abbandona pensa che tutto sia dovuto.. "non tocca a me"..."paghiamo le tasse"... "i bidoni sono scomodi".... "i sacchi grandi non entrano nella calotta"...

Forse che abbandona arriva da fuori, forse è un abitante del paese, tant'è che lo spettacolo è orrendo, oltretutto i sacchi sono alla mercè degli animalli che spargono rifiuti ovunque e, sotto il sole, la puzza è insopportabile.

Bastano queste scuse ad imbrattare le strade del paese? Lasciamo ai lettori, che forse vivono la stessa situazione, i commenti