Rally & Co, bei risultati nel weekend FOTO

Gran bel risultato per gli equipaggi della scuderia biellese Rally & Co alla 18° edizione del Rally Campagnolo, svoltosi ad Isola Vicentina e valido come quarta tappa del campionato italiano rally autostoriche.

Seconda posizione assoluta nella classifica che assegna la coppa scuderie sopravanzata solo dal team Bassano che ha potuto contare sul risultato di 9 piloti contro i 4 della scuderia laniera che hanno venduto cara la pelle nella gara Vicentina. Splendidi 10 ° assoluti, secondi di raggruppamento 2 e vincitori della classe 2000 per il varesino Luca Delle coste navigato dal ponzonese Giuliano Santi che a bordo della Ford Escort rs regalano spettacolo ottenendo anche un 8° tempo assoluto di prova speciale.

In 14° posizione assoluta secondi di classe 2000 nel secondo raggruppamento troviamo a bordo anche loro di una Ford Escort Walter Anziliero navigato dalla figlia Alyssa che ha anche vinto il premio in memoria di Ylenia Ossato per la navigatrice più giovane arrivata al traguardo.

Rientro assolutamente positivo, dopo mesi di inattività, per Andrea Gibello e Lorenzo Pontarollo che a bordo della consueta Ford sierra si classificano 18 ° assoluti e sesti in classe oltre 2000 nel quarto raggruppamento, mentre sulla stessa vettura Luca Ferrero e Paolo Ferraris salgono sulla pedana di arrivo in 33° posizione assoluta decimi di classe.