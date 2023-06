Mostra di patchwork al Giardino Botanico di Oropa

Domenica 11 giugno, dalle 10 alle 18, il Giardino Botanico di Oropa ospiterà una mostra di patchwork outdoor delle quilters lombarde Sunflowers girls e delle “Trame” Biellesi a cura del Garden Club Biella.

I quilt in esposizione sono frutto di una ricerca cromatica espressa in forme geometriche cucite a mano e/o a macchina, realizzati con la stessa tecnica che ha prodotto lo splendido manto della Madonna Nera per la Quinta Centenaria Incoronazione.

"Il colore, la mia passione. I fiori e le piante, il mio amore. Da questa fusione è nata questa meravigliosa esposizione – dichiara Nicoletta Buratti, anima del Sunflower girls - Da tempo, infatti, desideravo realizzare una mostra che avesse il sapore dell'installazione e che potesse prendere vita a stretto contatto con la natura, e grazie al Garden Club Biella e al Giardino Botanico di Oropa è stato possibile realizzare questo mio sogno". I pregevoli manufatti andranno a formare un giardino di stoffe che dialogherà con le piante e i fiori che li circonderanno, in particolare con lo splendido papavero blu dell’Himalaya, che in questi giorni è in fioritura.

“Questo papavero – ci dice Fabrizio Bottelli, Direttore del Giardino – lega il suo arrivo in Europa in occasione della spedizione effettuata tra il 1924 e il 1926 dall’inglese Frank Kingdon Ward. L'obiettivo della spedizione era risolvere il mistero del fiume Tsangpo, che scende dalle pendici dell'Everest, ma a un certo punto scompare. Era più che verosimile che si unisse, 240 chilometri dopo, al Brahmaputra superando, non si sapeva bene per quali vie, un dislivello di quasi tremila metri. La regione, di importanza strategica, confinava con l'Impero Britannico e il bisogno di una mappa affidabile era impellente. Come molto spesso accadeva all’epoca, la spedizione ebbe anche dei risultati in campo botanico, facendo giungere in patria il Lilium arboricola, dalla fragranza di noce moscata, innumerevoli rododendri e soprattutto Meconopsis betonicifolia, il celebre papavero azzurro originario di Pemakö, terra promessa dei tibetani, rifugio dei credenti quando, come da profezia, la religione sarà perseguitata in Tibet. Pianta di difficile coltivazione, amante dei climi freschissimi di alta montagna, la Meconopsis ha fiori grandi di uno spettacolare colore azzurro che contrasta con gli stami gialli. I petali appaiono stropicciati e sembrano fatti di seta. Il Giardino di Oropa la coltiva con successo da oltre 10 anni.”

In caso di maltempo l’esposizione verrà annullata e riproposta in data da destinarsi.