Sella lancia programma internazionale di incubazione su intelligenza artificiale applicata alla finanza

Al via “Artificial Intelligence Business Incubator”, il programma internazionale di incubazione promosso da Sella e realizzato dal proprio Venture Incubator dpixel con il supporto del Fintech District, che punta a sostenere la fase iniziale (pre-seed) di start-up, ricercatori, team imprenditoriali, spin-off universitari, imprese e i progetti più innovativi nell’ambito dell’intelligenza artificiale applicata alla finanza.

Artificial Intelligence Business Incubator è un programma unico nel suo genere. Oltre al percorso di incubazione – con il suo ciclo di mentoring one-to-one e masterclass per il consolidamento del business – offrirà infatti la possibilità di sviluppare i progetti selezionati all’interno di Banca Sella e insieme alle società del Gruppo maggiormente in linea con le soluzioni individuate, fornendo strumenti innovativi e networking al fine di incrementare le opportunità di mercato.

Il programma consentirà inoltre di accedere alle competenze e all’affiancamento di professionisti, imprenditori e founder appartenenti al Fintech District, l’ecosistema aperto che promuove e guida l'innovazione all'interno della community fintech italiana. Obiettivo del programma è di ricercare progetti, italiani e internazionali, che sviluppano soluzioni applicabili a processi e prodotti bancari e finanziari, fondate su tecnologie quali deep learning, machine learning, modelli generativi e synthetic data.

Gli ambiti comprendono, tra gli altri, anche la predizione finanziaria, il coding automatizzato, le analisi predittive, l’elaborazione di documenti, la finanza personalizzata, il direct lending, le ricerche di mercato, la conformità e il rilevamento delle frodi e credit scoring. L’iniziativa è suddivisa in 4 fasi e si articolerà in un arco temporale di 7 mesi. La prima prevede la raccolta delle varie candidature cui farà seguito la fase di scouting & selection durante le quali un comitato composto da esperti di dpixel, Banca Sella e del Fintech District, selezionerà i 10 progetti che accederanno al programma di incubazione.

La terza fase è il cosiddetto “sprint period” che consiste nella partecipazione a masterclass, sessioni di mentorship individuali e consulenze tecniche. È prevista a novembre, nel corso di un “demo day”, la presentazione e l’ingresso dei 10 progetti nell’ecosistema di innovazione del gruppo Sella, con possibilità di accesso a community verticali, investimenti, programmi di accelerazione, investor day e matchmaking con aziende.

“Artificial Intelligence Business Incubator è un’iniziativa su scala globale che ha l’obiettivo di sviluppare soluzioni concrete attraverso la convergenza di talenti, innovazione ed AI – ha affermato Andrea Tessera, Chief Innovation Officer di Banca Sella –. Per realizzare il potenziale della sinergia tra team e applicazioni AI, il programma mette a fattor comune le competenze del gruppo Sella, offrendo ai progetti più promettenti in Italia e all’estero un programma inedito, che si spinge oltre l’incubazione, per dare forma al presente e indirizzare il futuro”.