Biella, Marco Conti presenta il suo volume in biblioteca

Mercoledì 7 giugno, alle 18, presso la Biblioteca Civica di Biella, Marco Conti presenterà il suo volume La mano scrive il suono, con letture di Elisabetta Fabbri. Ingresso libero fino a esaurimento posti. I luoghi, la memoria, lo straniamento della lontananza. Marco Conti scandisce questi versi in pagine che attraversano un intero decennio del nuovo secolo. Il tema del tempo scaturisce da scenari collocati nell'ambito del viaggio o dell'anabasi, cioè del ritorno verso un paesaggio interno, visitato come luogo originario, mitico, e continuamente interpellato.

Marco Conti, giornalista e scrittore, vive nel Biellese. Ha esordito nel 1986 con la raccolta di poesia “Stellato Chiaro” (Crocetti Editore) a cui è seguito il volume “L’ospitalità dell’aria” (Campanotto, 1999) e il poemetto “Via delle fabbriche nel 2004” (Viennepierre). Nel 1999 ha curato per la rivista “Poesia” la prima traduzione italiana dell’opera di Joyce Mansour, confluita successivamente nel volume antologico della stessa autrice surrealista, “Blu come il deserto” (Terra d’ulivi, 2017). Come saggista ha scritto in opere collettanee di Samuel Beckett (Beckett sulla spiaggia in “Fallire ancora, fallire meglio”, Joker, 2009), di Augusto Blotto (Il presente e lo sconfinato nella poesia di Augusto Blotto in “Il clamoroso non incominciar neppure. Atti della giornata di studio”, Edizioni dell’Orso, 2010), e di Pierre Reverdy, Eric Sarner, Milo De Angelis, Amelia Rosselli, Alfredo De Palchi, Camillo Pennati, Eliza Macadan e altri autori. Nel 2017 ha pubblicato il pamphlet “Breviario di dissidenza”(Mimesis Edizioni). Ha pubblicato inoltre alcune opere di mitografia inerenti la tradizione orale: "Una processione illuminata dai mignoli" (Aemmepi, 2000) e "Il volo della strega" (Giovannacci, 2004). Racconti, poesie, e contributi sono apparsi su mensili e giornali tra cui La Gazzetta del Popolo, La Stampa, Stampa Sera, Historia, Risk e sulle riviste letterarie Scarto Minimo, Poesia, La Clessidra, La mosca di Milano, Bloc Notes.