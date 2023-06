Biella Jazz Club, una serata dedicata al compositore americano Burt Bacharach

Un altro appuntamento imperdibile per martedì 6 giugno al Biella Jazz Club, penultimo appuntamento della stagione 2023 : Five for Bacharach. Un progetto dedicato al grande compositore americano Burt Bacharach, recentemente scomparso.

Il chitarrista milanese Alessandro Usai ha curato gli arrangiamenti per questo concerto di altissimo contenuto artistico con Irene Burratti alla voce, Alex Orciari al contrabbasso e Roberto Paglieri alla batteria e come special guest, il grande clarinettista Alfredo Ferrario. Burt Bacharach ha fatto la storia della canzone americana per tutti gli anni '60 e oltre. Il progetto Five for Bacharach ripercorre la carriera del compositore americano rivisitando la sua musica e muovendosi tra jazz e pop, senza limiti di genere.

Gli arrangiamenti di Usai scritti su misura per il timbro vocale di Irene Burratti sostenuto da una delle più solide ritmiche dell’area milanese. La vita di Burt Bacharach suona come un’unica e appassionante canzone d’amore: amore per la musica, amore per le donne e amore per l’esistenza. Del resto, nessuno come il compositore americano ha segnato in modo tanto profondo e durevole il linguaggio del sentimento Un concerto di grande trasporto emozionale per il livello tecnico dei musicisti e per la bellezza e unicità dei temi di uno dei più importanti autori di questo e del secolo precedente.

La programmazione prosegue con l’ultimo concerto della stagione, eccezionalmente per giovedì 8, l’affermato pianista Danilo Blaiotta accompagnato dal contrabbassista Yuri Goloubev e da batterista Marco Zanoli. Per martedì 13 la festa di fine stagione con una Jam Session. La stagione del Biella Jazz Club è finanziata con i contributi di Fondazione CRB, Fondazione CRT e Città di Biella “Assessorato alla Cultura”.