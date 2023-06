Dal Nord Ovest - Stroncato da un malore improvviso: aveva 52 anni

Si è accasciato, colto da un malore improvviso e non c'è stato più nulla da fare.

Tragico destino per un uomo di 52 anni, stroncato da un malore sotto il porticato del Bar Sport di Crescentino. E’ accaduto nella mattinata di domenica 4 giugno nella centrale via Po.

Purtroppo inutili i soccorsi: gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. L'uomo aveva lavorato in diversi comuni della zona come operatore comunale e, nel tempo libero, aiutava il padre con i campi, gli animali e i mezzi agricoli.