Biella, ai domiciliari ruba una bici. Poi la lancia contro gli agenti e scappa: arrestato 39enne

Un biellese di 39 anni, sottoposto ai domiciliari, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di furto, evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

È successo nei giorni scorsi, a Biella: stando alle prime ricostruzioni, un uomo ha allertato le forze dell'ordine segnalando che la propria bici era stata rubata. Dopo aver ottenuto una descrizione del mezzo e del presunto autore del furto, gli agenti di una Volante sono riusciti a rintracciarlo nel giro di un'ora scarsa con la bicicletta ancora in possesso.

Alla vista dei poliziotti, il 39enne ha tentato di scappare e, per farsi strada, ha lanciato la bici contro un operatore che, fortunatamente, non è rimasto colpito. Ne è nato un inseguimento pericoloso, con l'uomo in fuga tra le macchine ma alla fine è stato bloccato con le manette ai polsi. Dopo l'udienza di convalida, è stato condotto al carcere di Biella.