Si fa crescere i capelli per aiutare i malati oncologici, il bel gesto del sindaco Stefano Ceffa

Stefano Ceffa è sindaco da tre mandati consecutivi del piccolo paese di Bioglio. Da anni, si rende protagonista di lodevoli iniziative, finite spesso e volentieri sui maggiori organi di stampa locale. L'ultima lo vede coinvolto direttamente: da qualche mese, infatti, ha scelto di farsi crescere i capelli per poi donarli ad un'associazione che realizza parrucche per i malati oncologici.

Lo svela lui stesso sui propri canali social: “Allora sveliamo il segreto. Ormai me lo chiedono in millemila. Perché ti fai crescere i capelli? Non è estetica e si capisce, non è giovanilismo, non è regressione adolescenziale. Non è un voto, nè il conto alla rovescia di quando smetterò di fare il sindaco. Crescono per essere donati per farne parrucche per i malati oncologici. Alla mia età ho capito che la mia testa serve a poco ma per farci crescere i capelli funziona ancora. Mistero svelato. Fatelo pure voi”.

Raggiunto al telefono, il primo cittadino spiega ai taccuini di Newsbiella.it da dove parte l'idea di diventare “donatore di capelli”: “È capitato a scuola, dove insegno, assistere a lezioni e incontri formativi sul tema: molte realtà, infatti, sono sempre in cerca di capelli per le parrucche da far indossare a quelle persone uscite dal percorso di chemioterapia. Il loro racconto mi ha colpito profondamente e, dopo averci riflettuto, ho scelto di mettermi in gioco”.

Così, da qualche mese, il presidente del Cissabo ha cambiato radicalmente look per una buona causa. “L'obiettivo? Arrivare a 25 centimetri di lunghezza – spiega – Arrivato a questa lunghezza, provvederò a inviare le mie ciocche a tutte queste associazioni. Un piccolo gesto che, per qualcuno, può fare la differenza nel suo ritorno alla vita di tutti i giorni”.