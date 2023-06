È stato ritrovato questa mattina, lunedì 5 giugno, un contrassegno di parcheggio per disabili, in Corso San Maurizio. Il pass è stato rilasciato dal Comune di Tavigliano e sarà possibile ritirarlo, solo alla intestataria del contrassegno, presso la sede di CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale - , in Via Lorenzo Cucco, n° 4 a Biella-Chiavazza(vetrina alla base del condominio). Fra qualche giorno verrà riconsegnato al Comune di Tavigliano.