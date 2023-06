Viverone, nessun aumento delle tariffe dei parcheggi comunali

Buona notizia a Viverone, dove la società che gestisce i parcheggi comunali ha deciso di non aumentare le tariffe.

Una decisione frutto del dialogo con l'Amministrazione Comunale come scrive il Sindaco Renzo Carisio sui social del Comune: “La società, a norma di contratto in essere, ci aveva richiesto l’adeguamento delle tariffe in base all’aumento certificato da ISTAT relativo ai prezzi al consumo, aumento di circa l’8%”.

“Dopo una attenta verifica del comparto parcheggi, - continua Carisio - la società ha convenuto con la mia proposta di soprassedere all'aumento considerato le sempre maggiori presenze di utenze nei parcheggi ed il conseguente aumento di incassi. Ringrazio pertanto la società nella persona del Dottor Magatti per la sensibilità dimostrata”.