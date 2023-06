Cerrione, il Comune presenta la Carta dei Servizi Scolastici 2023-24

L’Amministrazione comunale comunica la stabilità dei servizi scolastici per l’anno 2023-2024, a seguito del riscontro positivo ottenuto dai laboratori organizzati per la scuola primaria. Venerdì 26 maggio, grazie a due giovani del Servizio Civile Universale, sarà organizzata un’attività di assistenza nei compiti per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado; i dettagli dell’iniziativa saranno comunicati separatamente. ll Servizio di mensa scolastica, affidato alla GMI Servizi srl, si basa sulle linee guida fissate dal Ministero delle Politiche Agricole per le mense scolastiche biologiche.

Particolare attenzione è infatti rivolta: alla qualità e tracciabilità degli alimenti; alla sostenibilità ambientale del servizio; alla promozione dell’educazione alimentare. I menù, revisionati dall’ASL di Biella a fine 2021 sono consultabili oltre che nei refettori scolastici e nelle bacheche scolastiche anche sulla APP “ComunicApp”, che ogni genitore può scaricare sullo smartphone. Per i bambini con intolleranze o allergie è previsto un menu personalizzato. Il Servizio scuolabus è istituito per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e sarà già attivo dal primo giorno di scuola. Il post-scuola, affidato al personale di una Cooperativa, è organizzato per assicurare alle famiglie un servizio di sorveglianza dei bambini oltre l’orario scolastico. Il servizio è riservato a bambini i cui genitori hanno un orario di lavoro documentato incompatibile con il termine delle lezioni; terminerà alle 17:30.

Come per gli scorsi anni il “post scuola” infanzia inizierà lunedì 2 ottobre e terminerà alla fine dell’anno scolastico. Il pre-scuola della primaria è riservato agli alunni i cui genitori devono conciliare gli orari di lavoro con quello di inizio delle lezioni. Per l'iscrizione è richiesta una dichiarazione/attestazione del datore di lavoro circa l'orario di servizio di entrambi i genitori. Il servizio affidato al personale di una Cooperativa è svolto dalle ore 7:30 sino alle ore 8:30, con ultimo ingresso degli alunni entro le ore 8:10; inizierà a partire dal secondo giorno di lezione.

I laboratori primaria del mercoledì e venerdì saranno destinati agli alunni i cui genitori hanno un orario di lavoro incompatibile con l’orario di fine lezioni delle 12:30. Laboratorio sportivo del mercoledì presso il Centro Sportivo Pralino di Sandigliano. Dopo il pasto consumato nel refettorio della scuola i bambini saranno accompagnati con lo scuolabus al Centro Sportivo, dove svolgeranno per circa un’ora sotto la guida di istruttori specializzati, attività a secco (atletica, triathlon, pallavolo, beach volley, basket e attività ludico motorie all’aperto) e a seguire un’ora di lezione di nuoto.Si ricorda che le iscrizioni ai servizi scolastici dovranno essere presentate entro venerdì 30 giugno 2023, esclusivamente online sul sito web del Comune: www.comune.cerrione.bi.it