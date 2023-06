Benna, buca davanti al municipio, prestate attenzione, FOTO

Sole e pioggia si alternano in questi ultimi giorni, tanto che la carenza di acqua che viveva il Biellese nei mesi scorsi si è fortunatamente attenuata. Se in un certo senso possiamo dunque essere contenti, in alcuni casi purtroppo si contano i danni, anche se lievi e a farne le spese sono anche le strade.

Nella foto si vede per esempio infatti una buca che è comparsa in queste ore nei pressi del municipio di Benna, in via Umberto I. Attenzione dunque alla velocità in questo tratto di strada sia in automobile che soprattutto in bici o in moto.