A Piedicavallo si lavora per abbellire e ripristinare antichi sentieri e mulattiere (foto dalla pagina Facebook di Pro Loco Piedicavallo)

Prosegue l'opera di abbellimento dei sentieri del comune di Piedicavallo. A fare il punto dei lavori la Pro Loco sui propri canali social: “Tra un acquazzone e l'altro siamo riusciti a pulire finalmente anche il tratto di mulattiera dietro il Cimitero di Piedicavallo. In attesa di belle giornate di sole, adesso la passeggiata tra Piedicavallo e Montesinaro, percorrendo la vecchia e suggestiva strada alta in mezzo alla faggeta, è nuovamente percorribile e vi aspetta”.

Ma non è l'unico intervento. “Anche i lavori di ripristino del tratto iniziale della mulattiera che da Piedicavallo conduce al Rifugio Rivetti (sentiero E60) sono stati completati dall'amministrazione comunale – sottolinea - Non ci sono più scuse, non resta che venirlo a percorrere”.