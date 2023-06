Peretti Cucchi/Maza e Furno Marchese/Bigiordi si impongono al Golf Cavaglià FOTO

Il 9° Campionato Biellese di doppio 6° Trofeo Cappellificio Biellese 1935 conferma il gradimento e i numeri importanti delle edizioni precedenti. Venerdì 2 giugno sul percorso del Golf Club Cavaglià in perfette condizioni sono stati 80 i partecipanti (in rappresentanza di tutti i club locali) che hanno animato la gara giocata sulla distanza di 18 buche con formula “four ball" 4pm (punteggio medal).

Nella classifica del lordo si sono imposti i giocatori di casa del Gc Cavaglià Filippo Peretti Cucchi e Paolo Maza (con uno brillante score di 66, -2 sul par del campo) lasciandosi alle spalle ad un solo colpo i compagni di club Giancarlo Magnani/Paolo Protti. Grande equilibrio nella classifica del netto dove ha prevalso (per le migliori buche finali) la coppia del Gc Biella Le Betulle composta da Massimo Furno Marchese e Paola Bigiordi con una carta di 59 (-9). Sul podio sempre con 59 al 2° posto sono salite Giovanna Magarini/Antonella Cavagna (Gc Cavaglià), mentre terzi si sono piazzati Antonella Centonze/Giuseppe Gaeta (Gc Cavaglià) con l’identico score di 59. Prima coppia mista quella composta da Ivo Doati/Antonella Villa (Gc Cavaglià) con 60 (-8).I premi speciali prevedevano nearest to the pin e driving contest (offerti dallo studio Nova Estetica). Il nearest maschile della buca 6 l’ha firmato Massimo Furno Marchese (Gc Biella) che ha messo la pallina ad 86 centimetri. Nel nearest femminile della 10 è andata a segno Silvia Malinverni (Gc Cavaglià) con metri 6,59. I bomber del driving contest della buca 5 sono stati Mauro Ariel Blanc (Gc Cavaglià) e Giulia Meggiorin (Gc Biella).

Molto soddisfatti gli organizzatori per la riuscita della manifestazione: <<Tanti partecipanti, ottimi score, la gara è sempre molto apprezzata e siamo felici che tutto sia andato per il meglio. Tra l'altro in un periodo dal meteo perturbato siamo stati gratificati da una bellissima giornata di sole. Ringraziamento speciale a Luca Murta del Cappellificio Biellese 1935 che ha premiato i vincitori con alcuni capi splendidi della sua collezione e a Nova Estetica che ha omaggiato tutti i partecipanti con un buono per un trattamento gratuito nel centro di via Crosa a Biella>>. L'appuntamento è fissato ora per il 16° campionato biellese di singolo che si svolgerà sul percorso del Gc Biella Le Betulle martedì 11 luglio.