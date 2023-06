Equitazione, la J&G sul tetto d'Italia FOTO

Dal 26 al 28 maggio 300 binomi, divisi in 60 squadre provenienti da 13 regioni diverse in rappresentanza di circa 40 circoli, si son dati battaglia in Piemonte, precisamente al Circolo Ippico Il Torrione di Tortona, ai Campionati Italiani Mounted Games a Squadre.

Son scesi in campo anche gli atleti della J&G La Scuderia di Cavaglià che hanno fatto incetta di podi conquistando il gradino più alto in cat. OPEN PRO, la categoria massima a cui un atleta può aspirare. L’oro è stato vinto dagli Scudy Open Pro squadra composta da Sara Falco, Edoardo Leoncavallo, Iacopo Molino Andrea Filigheddu del C.I. La Casa del Colle Asd e Luca Russo de La Pirella S.S.D. dopo 3 giorni in cui hanno gareggiato praticamente all’alba per far fronte poi ai loro impegni di coach e speaker oltre che di atleta. Una grande performance per questi giovani cavalieri che hanno fatto della loro passione la loro vita. Nella stessa categoria chiude al 9° posto Samuele Gedda nella squadra mista XXX OPEN PRO con Giulia Bologna, Elena Viano, Vittoria Masera e Carlotta Maset. Salgono sul secondo gradino del podio della cat. Under15 gli Scudy U15 alias Ginevra Gedda, Virginia Lesquier, Mattia Michelone, Miriam Pozzato e Isacco Zampogna che si confermano sempre tra le migliori squadre di categoria del 2023.

Chiude invece al 5° posto Denise Marcato in in squadra mista con Virginia Ceccarelli, Sara Deangeli, Asia Zambino del Poggiarello La Ripa ASD e Vanessa Francesconi de Le Pianore ASD. Argento anche in cat. Under12pro per gli Scudy U12PRO composta da Bianca Fettarappa, Noemi e Riccardo Maccarone, Kiara Peila e Alessandro Piccioni sempre più agguerriti. Mentre chiude al 4° posto Viola Peila in squadra con Angelo Scialabba, Beatrice Giavarini, Letizia Petacchi e Sophie Quinson. In Under18pro altro argento per Matilde Peila in squadra con Nicolò Cantoni, Federico Pedani e Valentina Vaccari del C.I. Del Mugnano e Giulia Corsini del Ranch Vallelunga Asd. Un argento ed un bronzo in Under18.

Sale al secondo posto Giulia Marcato in squadra mista con Teresa Angelilli, Martina Buriani, Sara Bonenti e Rebecca Romano, mentre conquistano il bronzo gli Scudy U18 alias Marcella Bertolotti, Chiara Caracciolo, Giacomo Fontana, Maria Sofia Pontello in squadra con Roberta Buono degli Equestrian Riders Asd. Bronzo in cat. Open Alice Volpe, Federica Ilardi, Ludovica Ferrero, Matilde Leone e Maria Chiara Baldinu. I ragazzi della J&G si preparano ora per il trofeo San Ranieri a Marina di Pisa il 17 e 18 giugno e dopo la pausa estiva, dove verranno giocati Europei e Mondiali, le gare italiane riprenderanno a settembre con la terza tappa del trofeo 4 Regioni presso il Centro Equestre Le Lame di Montefalco.