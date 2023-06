Giornata Europea dei Parchi, doppio evento nel Biellese

Per la Giornata Europea dei Parchi, celebrata ogni anno il 24 maggio, sono stati organizzati numerosi eventi per visitare e godere a pieno del patrimonio unico e prezioso delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Questi gli eventi ancora in programma.

UNITI PER IL BIELLESE.

Plogging nella BaraggiaUn’escursione sportiva con raccolta dei rifiuti, organizzato dall’associazione Nabumbo con il patrocinio dei Comuni della Baraggia BielleseSabato 10 giugno 2023 dalle ore 10.00 alle ore 13:00 con ritrovo a Candelo (BI) in Via Castellengo/Strada vicinale Baraggia al parcheggio Riserva Naturale.

MOSTRA FOTOGRAFICA PIEMONTE PARCHI “1983-2023: 40 ANNI IN COPERTINA”

A partire da sabato 20 maggio 2023 nei locali di Cascina Emilia, presso la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza (BI) La mostra è visitabile gratuitamente domenica e nei giorni festivi dal 20 maggio al 25 giugno 2023 dalle ore 14:00 alle ore 18:00.