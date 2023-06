Storie di Piazza, in arrivo nuovi appuntamenti con gli Amici della Lana

Prosegue la rassegna di Storie di Piazza, Storie Biellesi, con uno spettacolo inserito tra gli eventi del 9-10-11 giugno di Wool Experience di Amici della Lana. Sandro Torella, attore romano, sarà al Lanificio Botto di Miagliano venerdì 9 giugno alle 21 con lo spettacolo Te lo do io il pil (Fanculo il pil ovvero tutto quello che avreste voluto sapere ma non hanno mai osato dirvi). Prenotazioni whatsapp 3497160287 (posti limitati).

Un’occasione unica per conoscere di persona l’attore romano che ha fatto suo lo slogan Vivete liberamente. Esprimetevi vivamente, diventando in questi anni un fervido sostenitore della possibilità di vivere in maniera diversa la nostra attuale confusa vita. One man show, direttore artistico del Teatro Duse di Roma, ha realizzato uno spettacolo che ci fa comprendere dei meccanismi in cui siamo immersi, partendo proprio dall'economia. Che cos'è per esempio il pil? Che cos'è la moneta a debito? Torella con ironia e tenacia ci racconterà molte cose che non sappiamo riguardo all’economia, alla moneta e al nostro sistema di scambio, raccontando in maniera semplice e alle volte irriverente il Pil, trasformato a mero e inutile strumento di misurazione quantitativa “di cui quindi – sottolinea Torella – possiamo, e vogliamo, fare a meno”.

Torella prende le mosse dai tumulti che stanno attraversando la nostra società dal movimento degli “indignados” ai “no money”, raccontandoci dell’economia come forma di scambio, e quindi di relazione. “La nostra società- sottolinea- quindi sta male proprio perché tende sempre più alla misurazione, alla quantificazione, anzichè creare relazione”. Nei giorni successivi avverrà attività formativa con Troella e il seminario Monologo e identità, rivolta non solo agli attori ma a tutti i colori che lavorano a contatto con il pubblico: insegnanti, studenti, professionisti, commercianti, politici, giornalisti... Verrà analizzato il monologo nelle sue diverse forme: dal teatro al cinema, dal racconto al brano comico, dalla lezione alla conferenza fino alla dichiarazione d’amore. Il seminario è aperto a tutti.

Il 10-11 giugno, Amici della lana propone, con Benessere&Benstare proporrà, all'interno del Lanificio per Wool Experience la Rete Museale Biellese, seminari e incontri per promuovere la sostenibilità economica; i temi trattati spaziano dalla moneta libera, agli orti condivisi, all'obsolescenza programmata, all'esperienza di indipendenza energetica.