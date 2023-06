Doppio appuntamento musicale da non perdere a Cossato

Giugno è il mese di spettacoli, concerti e di un saggio di Fine Anno Scolastico dell'Istituto Civico Musicale "G. Rossini" e della Scuola di Musica Sonoria, eventi patrocinati dal Comune di Cossato. Ecco il calendario degli appuntamenti: area musica classica – domenica 4 giugno 2023 ore 16.30 (primo set) e 17.30 (secondo set) presso la sala eventi “G. Pizzaguerra" di Villa Ranzoni a Cossato. area musica moderna – martedì 13 giugno ore 21 al Teatro Comunale.

L’istituto Civico Musicale “G. Rossini” di Cossato rappresenta da più di trent’anni un punto fermo per la musica classica sul territorio. E’ un incubatore di idee e di talenti che da molti anni ha sede presso Villa Berlanghino. SONORIA è un’Associazione di Promozione Sociale con sede a Cossato, è una realtà socio-culturale no profit, impegnata a promuovere ed a veicolare socializzazione, diffusione della musica e della multiculturalità. Dal 2013, coordinato dall’Assessorato alla Cultura di Cossato, ha preso vita il progetto del Polo Artistico del Cossatese (PAC) che riunisce presso Villa Berlanghino, in un unico centro di formazione musicale e di aggregazione giovanile, A.P.S Sonoria, la Scuola di Musica Sonoria e L’istituto Civico Musicale “G.Rossini”.