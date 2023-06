Tragedia a Sordevolo, dove un uomo di circa 62 anni è morto all'interno di un ristorante. A stroncarlo un arresto cardiocircolatorio.

È successo ieri, 3 giugno: sul posto i sanitari del 118 per le manovre di rianimazione ma ogni tentativo è risultato vano. Presenti anche i Carabinieri, assieme al medico legale e al magistrato di turno che ha dato il via libera per i funerali. La vittima era residente in paese.