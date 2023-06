Maltempo, alberi a terra tra Biella e Pralungo: frana sulla Provinciale vicino alla Fabbrica della Ruota

In foto la frana avvenuta lungo la Provinciale per Pray

Serie di interventi dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, 4 giugno. Per lo più piante cadute sulla sede stradale e uno smottamento in alta Valsessera.

Gli alberi, crollati per le recenti piogge, sono stati segnalati in diverse frazioni della città di Biella e nel vicino comune di Pralungo. A Pray, invece, detriti e massi si sono riversati sulla Provinciale, in prossimità della Fabbrica della Ruota.

Sul posto, oltre alle squadre di Ponzone e ai Carabinieri, anche i tecnici della Provincia. Molto probabilmente la strada verrà chiusa al traffico.