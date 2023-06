Fulmine si abbatte a Verrone, scoppia un incendio nella notte dentro un capannone

Incendio nel cuore della notte a Verrone, dove avrebbe preso fuoco un macchinario assieme a del filato, all'interno di un capannone tessile.

Stando alle prime ricostruzioni, il rogo sarebbe presumibilmente scaturito da un fulmine che si è abbattuto nelle vicinanze. Sarebbe stata interessata un'area di circa 360 metri quadrati di proprietà di un uomo di circa 61 anni.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e smassamento dei materiali colpiti dalle fiamme. L'ammontare dei danni è in fase di quantificazione. L'edificio risulterebbe, al momento, non agibile. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.