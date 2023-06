A Graglia si celebra il Vesak al Monastero Buddhista

Domenica 11 giugno presso il Monastero Mandala Samten Ling di Graglia Santuario, Casale Campiglie 84 i buddhisti festeggeranno il Vesak, la ricorrenza che ricorda la nascita, il risveglio e la definitiva liberazione dalle spoglie mortali del Buddha Sakyamuni. Questa festività, che accomuna tutti i buddhisti del mondo, è stata ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 2000 e dallo Stato italiano in virtù dell'intesa sottoscritta nel 2012. Convenzionalmente viene fissata da secoli in corrispondenza della luna piena di maggio e le diverse tradizioni fanno riferimento a questa circostanza per organizzare le loro solenni cerimonie di primavera.

Il Monastero Mandala Samten Ling di Graglia Santuario, è uno dei più grandi centri buddhisti italiani ed è internazionalmente noto come luogo di ritiri e di meditazione. Alla cerimonia parteciperanno monaci e religiosi delle seguenti scuole buddhiste: tendai giapponese, zen coreano, shinno en, soto zen, tibetana. Il sindaco di Graglia, Elena Rocchi, porterà il saluto della comunità locale e darà il benvenuto ai partecipanti. La manifestazione si aprirà alle 10 con diversi rituali di buon auspicio celebrati dai religiosi. Alle 12:30 avranno luogo la benedizione e l'offerta del cibo ai monaci e il pranzo rigorosamente vegetariano. Il pomeriggio si apre con un interessante dibattito su “Come affrontare i cambiamenti”.

Gli eventi degli ultimi anni hanno introdotto trasformazioni importanti e talvolta radicali del nostro tradizionale stile di vita. I relatori offriranno diversi spunti di riflessione per cogliere le opportunità che si celano nel cambiamento. Chiuderanno la manifestazione l’esecuzione Tai Chi Chuan della “forma lunga dello yang” e lo spettacolo “Le pecore della luna” messa in scena dagli attori del Lab-Perm. L’incontro si concluderà con la preghiera per la pace. E’ previsto un contributo per le spese organizzative. Per prenotazioni e informazioni: telefono e WhatsApp +39 371 4850044 indirizzo mail: coordinamento@mandalasamtenling.org